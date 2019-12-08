Беспилотник обстрелял дом лидера иракских шиитов

Резиденция шиитского лидера Муктады ас-Садра в городе Эн-Наджаф на юге Ирака подверглась обстрелу с беспилотника. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bbc.

Как отмечается, неизвестный беспилотник утром атаковал резиденцию имама.

"Неопознанный беспилотник рано утром атаковал резиденцию имама в районе Ханнана, в 160 км к югу от столицы страны Багдада", - говорится в сообщении.

Подробностей агентство не сообщило, однако уточнило, что атака произошла после того, как Муктада ас-Садр приказал своим сторонникам встать на защиту участников массовых акций протеста, которые охватили Ирак.

Напомним, в Багдаде на площади Хілані неизвестные обстреляли участников акций протеста, в результате чего погибли шесть человек и 30 получили ранения.

Кроме того, 28 ноября во время протестов в Ираке погибли 28 человек. Впоследствии премьер-министр Ирака Адель Абдула Махди объявил о своей отставке и подал соответствующее заявление в парламент. Законодатели приняли отставку премьер.

Добавим, что начиная с 1 октября на акциях протеста в Ираке погибли более 350 демонстрантов. При этом, по данным комитета по правам человека при иракском парламенте, еще 15 тысяч человек получили ранения. Антиправительственные протесты охватили Басру, Эд-диванов, Кербеле, Васит, Киркук и столицу - Багдад.