В Багдаде неизвестные обстреляли демонстрантов, погибли шесть человек

Иллюстративное фото (twitter.com/JavaidManwa)

В результате стрельбы в Багдаде погибли шесть человек и 30 участников протестов получили ранения

В столице Ирака Багдаде на площади Хилани неизвестные обстреляли участников акций протеста, в результате чего погибли шесть человек и 30 получили ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Al-Awsat.

Отмечается, что нападения произошли через день после подозрительных инцидентов с поножовщиной, по результатам которых по меньшей мере 13 человек были ранены на площади Тахрир в Багдаде, эпицентре протестного движения в Ираке.

Один из шиитских религиозных авторитетов Ирака Али аль-Систани призвал в пятницу создать новое правительство в отведенный срок и без "иностранного вмешательства".

Напомним, 28 ноября во время протестов в Ираке погибли 28 человек. Впоследствии премьер-министр Ирака Адель Абдула Махди объявил о своей отставке и подал соответствующее заявление в парламент. Законодатели приняли отставку премьера.

Правозащитная организация Amnesty International призвала официальный Багдад положить конец убийствам демонстрантов. Правозащитники считают, что власти Ирака должна привлечь к ответственности всех сотрудников сил безопасности, причастные к гибели участников антиправительственных акций.

Как писало РБК-Украина, начиная с 1 октября на акциях протеста в Ираке погибли более 350 демонстрантов. При этом, по данным комитета по правам человека при иракском парламенте, еще 15 тыс. людей получили ранения. Антиправительственные протесты охватили Басру, Эд-диванов, Кербеле, Васит, Киркук и столицу - Багдад.