Парламент Ирака принял отставку премьера

Фото: Адель Абдула Махди (ACMCU/Twitter)

Парламент одобрил отставку премьер-министра страны Аделя Абдель Махди

Парламент Ирака сегодня, 1 декабря, одобрил отставку премьер-министра страны Аделя Абдель Махди. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал Aljazeera.

Сообщается, что решение принято в парламенте без голосования, поскольку процедура не предусмотрена конституцией страны. Спикер Мухаммед аль-Халбуси сообщил, что парламентарии обратятся к президенту республики Бархаму Салеху, чтобы он выдвинул кандидатуру нового премьер-министра в соответствии с 76-й статьей конституции Ирака.

Напомним, премьер-министр Ирака Адель Абдул Махди объявил о своей отставке и подал соответствующее заявление в парламент на фоне антиправительственных акций протеста в Багдаде и на юге страны.

Так, через неделю после того, как иракские силовики убили более 40 протестующих, глава правительства Ирака подал в отставку. Официально о своей отставке Махди объявил после экстренного заседания правительства, на котором министры утвердили заявление и отставку ключевых сотрудников кабинета.