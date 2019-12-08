Безпілотник обстріляв будинок лідера іракських шиїтів

Резиденція шиїтського лідера Муктади ас-Садра в місті Ен-Наджаф на півдні Іраку зазнала обстрілу з безпілотника. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сіньхуа.

Як зазначається, невідомий безпілотник вранці атакував резиденцію імама.

"Невпізнаний безпілотник рано вранці атакував резиденцію імама в районі Ханнана, за 160 км на південь від столиці країни Багдада", - йдеться в повідомленні.

Подробиць джерело агентства не повідомило, але уточнило, що атака сталася після того, як Муктада ас-Садр наказав своїм прихильникам встати на захист учасників масових акцій протесту, які охопили Ірак.

Нагадаємо, у Багдаді на площі Хілані невідомі обстріляли учасників акцій протесту, в результаті чого загинули шестеро людей і 30 отримали поранення.

Крім того, 28 листопада під час протестів в Іраку загинули 28 осіб. Згодом прем'єр-міністр Іраку Адель Абдула Махді оголосив про свою відставку і подав відповідну заяву в парламент. Законодавці прийняли відставку прем'єра.

Додамо, що починаючи з 1 жовтня на акціях протесту в Іраку загинули більше 350 демонстрантів. При цьому, за даними комітету з прав людини при іракському парламенті, ще 15 тисяч людей отримали поранення. Антиурядові протести охопили Басру, Ед-діванов, Кербеле, Васіт, Кіркук і столицю - Багдад.