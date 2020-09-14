Беспилотник боевиков пересек линию разграничения

На Донбассе украинские военные обнаружили пролет беспилотного летательного аппарата боевиков с пересечением линии разграничения. Средства радиоэлектронной борьбы его ликвидировали.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

"Нарушение договоренностей, которые вступили в действие 27 июля 2020, зафиксировано на Приазовье. Так, в районе населенного пункта Пищевик обнаружено пролет БПЛА противника типа "квадрокоптер" с пересечением линии разграничения", - говорится в сообщении.

Напомним, с начала текущих суток, 14 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики три раза нарушили режим прекращения огня.

Кроме того, наблюдатели мониторинговой миссии ОБСЕ обнаружили, что боевики строят новые позиции в Луганской области, что является нарушением условий перемирья.

Также ранее представитель украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш заявил, что Россия хочет законсервировать конфликт на Донбассе, чтобы не потерять рычаги влияния на Украину.