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Безпілотник бойовиків перетнув лінію розмежування

Автор: Андрій Козловський

На Донбасі українські військові виявили проліт безпілотного літального апарату бойовиків із перетином лінії розмежування. Засоби радіоелектронної боротьби його ліквідували.

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Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

"Порушення домовленостей, які вступили в дію 27 липня 2020 року, зафіксоване на Приазов’ї. Так, у районі населеного пункту Пищевик виявлено проліт БПЛА противника типу "квадрокоптер" із перетином лінії розмежування", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, з початку поточної доби, 14 вересня, в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики три рази порушили режим припинення вогню.

Крім того, спостерігачі моніторингової місії ОБСЄ виявили, що бойовики будують нові позиції в Луганській області, що є порушенням умов перемир'я.

Також раніше представник української делегації в ТКГ Сергій Гармаш заявив, що Росія хоче законсервувати конфлікт на Донбасі, щоб не втратити важелі впливу на Україну.

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