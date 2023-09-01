Не "Бешикташем" единым. Три вылета "Динамо" из еврокубков, которые до сих пор делают больно

Киевское "Динамо" накануне завершило выступления в европейских турнирах в сезоне 2023/24 на стадии плей-офф квалификации Лиги конференций. Так рано столичный гранд не вылетал из еврокубков с 2005 года.

Неудача с "Бешикташем" в этом году – разочарование, но, по крайней мере, после противостояния с именитым соперником. В середине 90-х "бело-синие" падали громче после встреч со скромными командами. Темная полоса началась в 1995 году с "шубного скандала".

В квалификационном раунде Лиги чемпионов 1996/97 "Динамо" пришлось встретиться с венским "Рапидом". Австрийский гранд перед тем завоевал Кубок кубков и нацелился на выход в групповой этап главного еврокубка. Впрочем, украинские болельщики с такими обстоятельствами не считались.

Опустить на землю "Динамо" и его поклонников "Рапид" сумел еще дома. Австрийцы забили по мячу в дебюте и эндшпиле поединка и приехали в Киев с солидным гандикапом. Команда Йожефа Сабо начала с быстрого гола Калитвинцева, но затем пропустила трижды еще до перерыва.

Обмен голами после перерыва уже ничего не изменил. Киевляне оказались в первом раунде Кубка УЕФА, но и там получили громкую оплеуху. Соперник "Динамо" казался вполне проходимым – швейцарский "Ксамакс". В столице Украины на тогда еще Республиканском стадионе "бело-синие" так и не подобрали ключи к воротам невшательцев (0:0).

А вот на выезде "Ксамакс" шокировал украинский гранд голами Лесняка и Изабеллы. На 60-й минуте Максимов вернул "Динамо" в игру, но второй раз забить киевляне не сумели. Тогда еще действовало правило выездного гола, так что подопечных Сабо вполне устроила бы результативная ничья на выезде.

В ноябре 1996-го новым наставником "Динамо" стал Валерий Лобановский, поэтому на ближайшие сезоны групповой этап Лиги чемпионов минимальным достижением команды. А вот после метра Мэтра добиваться успеха на европейской арене "бело-синим" стало значительно сложнее.

Сезон 2005/06 "Динамо" начало в статусе вице-чемпиона Украины с новым главным тренером во главе – Леонидом Буряком. Легендарный хавбек киевлян вернулся в ряды столичного гранда после работы с национальной сборной. Стартовала команда со скрипом – проиграла Суперкубок Украины "Шахтеру" в серии пенальти и расписала ничью с "Металлургом" из Запорожья в чемпионате.

Но главный старт был впереди – 2-й раунд квалификации Лиги чемпионов против швейцарского "Туна". Первый матч пришлось играть на домашней арене. Киевляне неплохо начали, повели в счете усилиями Гусева и быстро ответили голом Шацких на забитый гостями мяч.

Гол Агертера во втором тайме и итоговые 2:2 футбольная общественность восприняла как несчастный случай. Мол, в Берне "Динамо" поставит выскочек на место. Но нервный поединок там упрямо двигался к нулевой ничьей, которая и так не устраивала киевлян. А в добавленное арбитром время Бернарди отправил украинский гранд на "перевоспитание". Буряк задержался в должности еще на 5 дней...

И вот спустя 18 лет "Динамо" снова завершило выступления в еврокубках еще летом. Очевидно, после нескольких неудачных лет на международной арене для киевской команды пришло время новой "очистки" сезоном без континентальных турниров. В предыдущие разы "бело-синим" удавалось восстановить реноме европейского бойца...