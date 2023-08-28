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"Бешикташ" – "Динамо": Ярмоленко та ще два українці пропустили тренування

Волунтарі, Понеділок 28 серпня 2023 15:14
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"Бешикташ" – "Динамо": Ярмоленко та ще два українці пропустили тренування Фото: Андрій Ярмоленко пропустив перший матч проти "чорних орлів" (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорців

Київське "Динамо" зіткнулося з кадровими проблемами перед другим поєдинком плей-офф кваліфікації Ліги конференцій проти стамбульського "Бешикташа". Зокрема, поза тренувальним процесом опинився ветеран Андрій Ярмоленко.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

Матч "Бешикташ" – "Динамо" відбудеться 31 серпня в Стамбулі. Поєдинок прийме стадіон "Бешикташ". Старт зустрічі призначений на 21:00 за київським часом.

"Біло-сині" продовжують підготовку до матчу-відповіді третього за рангом єврокубка. Підопічні Мірчі Луческу тренуються в Румунії, звідки вилетять до Туреччини у вівторок.

У неділю "Динамо" мало два тренування. Вранці футболісти першої команди займалися в тренажерному залі, а ввечері – на футбольному полі. Друге тренування повністю складалося з ігрових вправ. Кияни відпрацьовували тактичні елементи, а також індивідуальні дії в обороні та атаці.

Не займалися в загальній групі "біло-синіх" тріо виконавців. Трійка в складі Олександра Андрієвського, Владислава Кабаєва та Андрія Ярмоленка пропустила перший поєдинок проти "Бешикташа" через ушкодження та наразі неготова до навантажень.

Раніше УЄФА визначився з арбітром зустрічі між "Динамо" та турецьким грандом. У полі працюватиме португалець Пінейра. За його суддівства українські команди ще жодного разу не програли (3 перемоги, 1 нічия).

До слова, Україна втратила позиції в оновленій таблиці коефіцієнтів УЄФА.

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