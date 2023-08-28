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"Бешикташ" – "Динамо": Ярмоленко и еще два украинца пропустили тренировки

Волунтари, Понедельник 28 августа 2023 15:14
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"Бешикташ" – "Динамо": Ярмоленко и еще два украинца пропустили тренировки Фото: Андрей Ярмоленко пропустил первый матч против "черных орлов" (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорцив

Киевское "Динамо" столкнулось с кадровыми проблемами перед вторым поединком плей-офф квалификации Лиги конференций против стамбульского "Бешикташа". В частности, вне тренировочного процесса оказался ветеран Андрей Ярмоленко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

Матч "Бешикташ" – "Динамо" состоится 31 августа в Стамбуле. Поединок примет стадион "Бешикташ". Старт встречи назначен на 21:00 по киевскому времени.

"Бело-синие" продолжают подготовку к ответному матчу третьего по рангу еврокубка. Подопечные Мирчи Луческу тренируются в Румынии, откуда вылетят в Турцию во вторник.

В воскресенье у "Динамо" было две тренировки. Утром футболисты первой команды занимались в тренажерном зале, а вечером – на футбольном поле. Вторая тренировка полностью состояла из игровых упражнений. Киевляне отрабатывали тактические элементы, а также индивидуальные действия в обороне и атаке.

Не занимались в общей группе "бело-синих" трио исполнителей. Тройка в составе Александра Андриевского, Владислава Кабаева и Андрея Ярмоленко пропустила первый поединок против "Бешикташа" из-за повреждений и пока не готова к нагрузкам.

Ранее УЕФА определился с арбитром встречи между "Динамо" и турецким грандом. В поле будет работать португалец Пинейра. При его судействе украинские команды еще ни разу не проиграли (3 победы, 1 ничья).

К слову, Украина потеряла позиции в обновленной таблице коэффициентов УЕФА.

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