"Бешикташ" – "Динамо": УЄФА призначив арбітра на матч Ліги конференцій

Матч-відповідь плей-офф кваліфікації Ліги конференцій 2023/24 між стамбульським "Бешикташем" і київським "Динамо" розсудить бригада арбітрів із Португалії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.

Матч "Бешикташ" – "Динамо" відбудеться 31 серпня в Стамбулі. Поєдинок прийме стадіон "Бешикташ". Старт зустрічі призначений на 21:00 за київським часом.

35-річний адвокат із округу Брага Жоау Пінейра обслуговуватиме поєдинок "чорних орлів" і вітчизняного гранда. Його співвітчизники Бруну Жезуш і Лусіану Майя допоможуть у ролі лайнсменів. Четвертим арбітром буде португалець Клаудіу Перейра.

Шляхи Пінейри з українськими командами перетнуться вп'яте. Донецький "Шахтар", національна команда та молодіжна збірна України з ним здобули перемоги. Натомість "Олександрія" розписала результативну нічию зі "Сент-Етьєном" (2:2) у Лізі Європи 2019/20.

Напередодні київське "Динамо" драматично програло "Бешикташу" в кваліфікації Ліги конференцій (2:3). У складі "біло-синіх" забитими м'ячами відзначилися Шапаренко та Волошин. Гол Караваєва англійський рефері Інгленд скасував через офсайд.