У Берліні масштабний блекаут: без світла залишилися десятки тисяч людей

Ілюстративне фото: у Берліні стався масштабний блекаут (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У південно-західній частині Берліна у неділю сталося масштабне відключення електроенергії. Після пожежі на кабельному мосту без світла залишилися понад 45 тисяч домогосподарств.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Frankfurter Allgemeine Zeitung.

За словами оператора Stromnetz Berlin, відновлення електропостачання в південно-західних районах міста для багатьох з постраждалих може тривати до 8 січня. Причина затримки - складність будівництва тимчасових ліній після пожежі на кабельному мосту через канал Тельтов.

Однак оператор сподівається з вечора суботи відновити електропостачання для приблизно 10 тисяч домогосподарств за рахунок використання інших ділянок мережі.

Причина пожежі поки не з’ясована. Поліція веде розслідування за підозрою в навмисному підпалі, оскільки органи державної безпеки Берліна отримали лист, в якому взяли відповідальність за інцидент. Поліція наразі перевіряє автентичність цього листа.

Поліція попередила, що через відключення можливі проблеми з мобільним і стаціонарним зв’язком. У разі термінових ситуацій мешканцям радять звертатися до поліції або йти до найближчого відділення чи пожежної частини.

За масштабами цей інцидент порівнюють із подібним випадком на південному сході Берліна в вересні, коли також близько 50 тисяч осіб залишилися без електрики через політично мотивований підпал опор ліній електропередач.

Нагадаємо, у грудні 2025 року у Сан-Франциско (штат Каліфорнія, США) сталося масштабне відключення електроенергії, внаслідок якого без світла залишилися близько 130 тисяч будинків і підприємств.

Навесні минулого року у низці європейських країн повідомляли про масштабні перебої з електропостачанням. Про проблеми з енергопостачання заявлялось в Іспанії, Португалії та Андоррі, а також в одному з регіонів Франції.

