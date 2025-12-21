ua en ru
Нд, 21 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Сан-Франциско накрив блекаут: без світла залишилися 130 тисяч будинків

США, Неділя 21 грудня 2025 09:46
UA EN RU
Сан-Франциско накрив блекаут: без світла залишилися 130 тисяч будинків Ілюстративне фото: Сан-Франциско накрив блекаут (wikimedia)
Автор: Наталія Кава

У Сан-Франциско (штат Каліфорнія, США) сталося масштабне відключення електроенергії, внаслідок якого без світла залишилися близько 130 тисяч будинків і підприємств.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.

За даними енергетиків, знеструмлення охопило значну частину північних районів міста - від Річмонда і Пресідіо до кварталів поблизу парку Золоті Ворота. Загалом відключення торкнулося приблизно третини клієнтів компанії в межах Сан-Франциско.

"Відключення електроенергії стосується приблизно третини клієнтів комунальної компанії в місті. Повідомляється про масове закриття ресторанів і магазинів, вимкнення вуличних ліхтарів та різдвяної ілюмінації", - пише видання.

Департамент з надзвичайних ситуацій Сан-Франциско заявив про "значні транспортні ускладнення" та закликав мешканців утриматися від необов’язкових поїздок до повного відновлення електропостачання.

Маштабний блекаут у Європі

Нагадаємо, що навесні цього року стало відомо, що у низці європейських країн почали повідомляли про масштабні перебої з електропостачанням. Про проблеми з енергопостачання заявлялось в Іспанії, Португалії та Андоррі, а також у одному з регіонів Франції.

ЗМІ писали про відсутність електроенергії повідомляли також мешканці Андорри та прикордонних з Іспанією районів Франції. За останньою інформацією, подальші відключення були зафіксовані аж у Бельгії.

Детально про те, що сталось - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Блекаут Сан-Франциско
Новини
Всю Україну вкриє густий туман: ДСНС вводить жовтий рівень небезпеки
Всю Україну вкриє густий туман: ДСНС вводить жовтий рівень небезпеки
Аналітика
План "Б" для України. Чому ЄС не схвалив кредит під заставу активів РФ
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент План "Б" для України. Чому ЄС не схвалив кредит під заставу активів РФ