Сан-Франциско накрив блекаут: без світла залишилися 130 тисяч будинків

У Сан-Франциско (штат Каліфорнія, США) сталося масштабне відключення електроенергії, внаслідок якого без світла залишилися близько 130 тисяч будинків і підприємств.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.

Нагадаємо, що навесні цього року стало відомо, що у низці європейських країн почали повідомляли про масштабні перебої з електропостачанням. Про проблеми з енергопостачання заявлялось в Іспанії, Португалії та Андоррі, а також у одному з регіонів Франції.

Департамент з надзвичайних ситуацій Сан-Франциско заявив про "значні транспортні ускладнення" та закликав мешканців утриматися від необов’язкових поїздок до повного відновлення електропостачання.

"Відключення електроенергії стосується приблизно третини клієнтів комунальної компанії в місті. Повідомляється про масове закриття ресторанів і магазинів, вимкнення вуличних ліхтарів та різдвяної ілюмінації", - пише видання.

За даними енергетиків, знеструмлення охопило значну частину північних районів міста - від Річмонда і Пресідіо до кварталів поблизу парку Золоті Ворота. Загалом відключення торкнулося приблизно третини клієнтів компанії в межах Сан-Франциско.

ЗМІ писали про відсутність електроенергії повідомляли також мешканці Андорри та прикордонних з Іспанією районів Франції. За останньою інформацією, подальші відключення були зафіксовані аж у Бельгії.

Детально про те, що сталось - читайте у матеріалі РБК-Україна.