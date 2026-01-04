RU

В Берлине масштабный блэкаут: без света остались десятки тысяч людей

Иллюстративное фото: в Берлине произошел масштабный блэкаут (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В юго-западной части Берлина в воскресенье произошло масштабное отключение электроэнергии. После пожара на кабельном мосту без света остались более 45 тысяч домохозяйств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По словам оператора Stromnetz Berlin, восстановление электроснабжения в юго-западных районах города для многих из пострадавших может продлиться до 8 января. Причина задержки - сложность строительства временных линий после пожара на кабельном мосту через канал Тельтов.

Однако оператор надеется с вечера субботы восстановить электроснабжение для примерно 10 тысяч домохозяйств за счет использования других участков сети.

Причина пожара пока не выяснена. Полиция ведет расследование по подозрению в умышленном поджоге, поскольку органы государственной безопасности Берлина получили письмо, в котором взяли ответственность за инцидент. Полиция сейчас проверяет подлинность этого письма.

Полиция предупредила, что из-за отключения возможны проблемы с мобильной и стационарной связью. В случае срочных ситуаций жителям советуют обращаться в полицию или идти в ближайшее отделение или пожарную часть.

По масштабам этот инцидент сравнивают с подобным случаем на юго-востоке Берлина в сентябре, когда также около 50 тысяч человек остались без электричества из-за политически мотивированного поджога опор линий электропередач.

 

Напомним, в декабре 2025 года в Сан-Франциско (штат Калифорния, США) произошло масштабное отключение электроэнергии, в результате которого без света остались около 130 тысяч домов и предприятий.

Весной прошлого года в ряде европейских стран сообщали о масштабных перебоях с электроснабжением. О проблемах с энергоснабжением заявлялось в Испании, Португалии и Андорре, а также в одном из регионов Франции.

