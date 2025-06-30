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У Берліні дали оптимістичний прогноз щодо 18-го пакету санкцій проти Москви

Берлін, Понеділок 30 червня 2025 13:25
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У Берліні дали оптимістичний прогноз щодо 18-го пакету санкцій проти Москви Фото: ЄС схвалить санкції проти Москви цього тижня (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Німеччина очікує, що план Європейського Союзу щодо 18-го пакету санкцій проти Росії буде ухвалено цього тижня.

Про це заявив представник уряду Німеччини, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Тепер це питання буде порушено на рівні послів і переглянуто після візиту Єврокомісії до Словаччини наприкінці цього тижня", - сказав він.

Пакет санкцій

Європейська комісія 10 червня запропонувала запровадити новий пакет санкцій проти Росії за її вторгнення в Україну, завдавши удару по енергетичних доходах Москви, банках і військовій промисловості.

Зокрема, йдеться про заборону на операції з газопроводами "Північний потік" і про зниження граничної ціни на російську нафту до 45 доларів за барель.

Однак санкції в ЄС вимагають схвалення всіх членів, і 18-й пакет санкцій був заблокований Словаччиною. Прем'єр-міністр Роберт Фіцо заявив, що Словаччина не підтримуватиме нові обмеження.

У Братиславі хочуть від Єврокомісії рішення, яке дасть змогу "уникнути економічних збитків" у разі поступової відмови ЄС від російських енергоносіїв.

Словаччина досі не блокувала жоден із попередніх санкційних пакетів

За даними джерел РБК-Україна в Брюсселі, ЄС ймовірно вдасться переконати Фіцо підтримати 18-й пакет санкцій протягом липня.

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