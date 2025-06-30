ua en ru
Пн, 30 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

В Берлине дали оптимистический прогноз по 18-му пакету санкций против Москвы

Берлин, Понедельник 30 июня 2025 13:25
UA EN RU
В Берлине дали оптимистический прогноз по 18-му пакету санкций против Москвы Фото: ЕС одобрит санкции против Москвы на этой неделе (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Германия ожидает, что план Европейского Союза по 18-му пакету санкций против России будет принят на этой неделе.

Об этом заявил представитель правительства Германии, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Теперь этот вопрос будет поднят на уровне послов и пересмотрен после визита Еврокомиссии в Словакию в конце этой недели", - сказал он.

Пакет санкций

Европейская комиссия 10 июня предложила ввести новый пакет санкций против России за ее вторжение на Украину, нанеся удар по энергетическим доходам Москвы, банкам и военной промышленности.

В частности, речь идет о запрете на операции с газопроводами "Северный поток" и о снижении предельной цены на российскую нефть до 45 долларов за баррель.

Однако санкции в ЕС требуют одобрения всех членов, и 18- й пакет санкций был заблокирован Словакией. Премьер-министр Роберт Фицо заявил, что Словакия не будет поддерживать новые ограничения.

В Братиславе хотят от Еврокомиссии решения, которое позволит "избежать экономических убытков" в случае постепенного отказа ЕС от российских энергоносителей.

Словакия до сих пор не блокировала ни один из предыдущих санкционных пакетов

По данным источников РБК-Украина в Брюсселе, ЕС вероятно удастся убедить Фицо поддержать 18-й пакет санкций в течение июля.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Санкции против России
Новости
Какими будут курсы доллара и евро в июле: прогноз банкира
Какими будут курсы доллара и евро в июле: прогноз банкира
Аналитика
Еврокомиссар Кубилюс: Только сильная оборона может сдержать Путина от нападения на Европу
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Еврокомиссар Кубилюс: Только сильная оборона может сдержать Путина от нападения на Европу