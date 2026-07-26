У Берліні авто в'їхало в натовп на прайді: загинула людина, є поранені

У центрі Берліна автомобіль в'їхав у натовп учасників CSD Pride. Загинула щонайменше одна людина і 15 учасників параду отримали поранення різного ступеня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle .

Поліція розповіла, що білий фургон зачепив кількох людей під час святкування прайду, який місцеві називають Днем вулиці Крістофера, або CSD. Водія поки не знайшли і його розшук триває.

Поліція офіційно не коментує, чи інцидент був навмисним і чи метою нападу справді був прайд. На місці події виявили покинутий білий автомобіль із серйозними пошкодженнями.

"Ми проводимо інтенсивний пошук можливих підозрюваних", - заявив речник берлінської поліції. За його словами, на місці подій зараз "безперечно багато поліції".

Реакція мера Берліна

Мер Берліна Кай Вегнер особисто відвідав місце трагедії. Він назвав те, що сталося, нападом на вільне суспільство.

"Після мирного та яскравого CSD, асамблея за толерантний та мирний Берлін була атакована найжорстокішим чином. Берлін - це місто свободи, і наша свобода сьогодні була атакована найжахливішим чином", - зазначив Вегнер.

Він додав, що його думки зараз із жертвами, а також з їхніми родинами та друзями.

Скільки людей вийшло на прайд

У суботу на вулиці Берліна вийшли сотні тисяч людей, щоб виступити за толерантність та різноманітність. Кульмінацією стали концерти біля Бранденбурзьких воріт - одного з головних символів німецької столиці.

Захід згорнули достроково - приблизно о 22:15. Виступ музичного гурту на сцені перервали прямо посеред концерту.

Владні служби звернулися до людей із проханням "йти додому, будь ласка" й уникати маршрутів через район Тіргартен, де стався наїзд. До Тіргартена також направили додаткові наряди поліції та рятувальні бригади пожежної служби.