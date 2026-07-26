ua en ru
Вс, 26 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Спорт Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

В Берлине авто въехало в толпу на прайде: погиб человек, есть раненые

03:55 26.07.2026 Вс
2 мин
Что известно об инциденте на CSD Pride в столице Германии?
aimg Филипп Бойко
В Берлине авто въехало в толпу на прайде: погиб человек, есть раненые Фото: полиция Германии (Getty Images)
Выключи хаос международных новостей! Получай только важное из РБК-Украина в Google

В центре Берлина автомобиль въехал в толпу участников CSD Pride. Погиб по меньшей мере один человек и 15 участников парада получили ранения разной степени.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Полиция рассказала, что белый фургон задел нескольких человек во время празднования прайда, который местные называют Днем улицы Кристофера, или CSD. Водителя пока не нашли, и его розыск продолжается.

Полиция официально не комментирует, был ли инцидент умышленным и целью ли нападения действительно был прайд. На месте происшествия обнаружили заброшенный белый автомобиль с серьезными повреждениями.

"Мы проводим интенсивный поиск возможных подозреваемых", - заявил спикер берлинской полиции. По его словам, на месте событий сейчас "определенно много полиции".

Реакция мэра Берлина

Мэр Берлина Кай Вегнер лично посетил место трагедии. Он назвал произошедшее нападением на свободное общество.

"После мирного и яркого CSD, ассамблея за толерантный и мирный Берлин была атакована жесточайшим образом. Берлин - это город свободы, и наша свобода сегодня была атакована самым ужасным образом", - отметил Вегнер.

Он добавил, что его мысли сейчас с жертвами, а также с их семьями и друзьями.

Сколько человек вышло на прайд

В субботу на улицы Берлина вышли сотни тысяч человек, чтобы выступить за толерантность и разнообразие. Кульминацией стали концерты у Бранденбургских ворот – одного из главных символов немецкой столицы.

Мероприятие свернули досрочно – примерно в 22:15. Выступление музыкальной группы на сцене прервали прямо посреди концерта.

Властные службы обратились к людям с просьбой "идти домой, пожалуйста" и избегать маршрутов через район Тиргартен, где произошел наезд. В Тиргартен также направили дополнительные наряды полиции и спасательные бригады пожарной службы.

Читайте также

В Германии запускают новое производство ядерного топлива по технологиям РФ

Германия может заменить газ из РФ азербайджанским

Германия и Британия тайно создают новейшие ракеты для поражения РФ, - СМИ

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ЛГБТ
Новости
США готовят масштабную операцию, чтобы забрать ядерный уран из Ирана
США готовят масштабную операцию, чтобы забрать ядерный уран из Ирана
Аналитика
Пространство для компромиссов сокращается. Какие требования предъявляет МВФ к Украине
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Пространство для компромиссов сокращается. Какие требования предъявляет МВФ к Украине