В Берлине авто въехало в толпу на прайде: погиб человек, есть раненые

В центре Берлина автомобиль въехал в толпу участников CSD Pride. Погиб по меньшей мере один человек и 15 участников парада получили ранения разной степени.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle .

Полиция рассказала, что белый фургон задел нескольких человек во время празднования прайда, который местные называют Днем улицы Кристофера, или CSD. Водителя пока не нашли, и его розыск продолжается.

Полиция официально не комментирует, был ли инцидент умышленным и целью ли нападения действительно был прайд. На месте происшествия обнаружили заброшенный белый автомобиль с серьезными повреждениями.

"Мы проводим интенсивный поиск возможных подозреваемых", - заявил спикер берлинской полиции. По его словам, на месте событий сейчас "определенно много полиции".

Реакция мэра Берлина

Мэр Берлина Кай Вегнер лично посетил место трагедии. Он назвал произошедшее нападением на свободное общество.

"После мирного и яркого CSD, ассамблея за толерантный и мирный Берлин была атакована жесточайшим образом. Берлин - это город свободы, и наша свобода сегодня была атакована самым ужасным образом", - отметил Вегнер.

Он добавил, что его мысли сейчас с жертвами, а также с их семьями и друзьями.

Сколько человек вышло на прайд

В субботу на улицы Берлина вышли сотни тысяч человек, чтобы выступить за толерантность и разнообразие. Кульминацией стали концерты у Бранденбургских ворот – одного из главных символов немецкой столицы.

Мероприятие свернули досрочно – примерно в 22:15. Выступление музыкальной группы на сцене прервали прямо посреди концерта.

Властные службы обратились к людям с просьбой "идти домой, пожалуйста" и избегать маршрутов через район Тиргартен, где произошел наезд. В Тиргартен также направили дополнительные наряды полиции и спасательные бригады пожарной службы.