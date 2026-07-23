У Німеччині запускають нове виробництво ядерного палива за технологіями РФ

У Німеччині офіційно дозволили виробництво ядерного палива за російськими технологіями. Роботи проводитимуть у тісній кооперації з державним концерном "Росатом".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euronews .

Міністерство довкілля землі Нижня Саксонія схвалило заявку заводу в Лінгені. Підприємство Advanced Nuclear Fuels (ANF) тепер має право виготовляти паливні збірки за ліцензією країни-агресора.

Ця компанія є дочірньою структурою французького гіганта Framatome. Співпраця з росіянами триватиме попри жорсткі санкції Євросоюзу. Офіційний Берлін неодноразово звинувачував Кремль у шпигунстві та саботажі, проте атомна сфера знову опинилася поза межами обмежень.

Проєкт стосується специфічного обладнання, а саме шестигранних паливних збірок. Їх використовують виключно на реакторах радянського зразка.

Такі АЕС досі працюють у кількох регіонах:

країни Східної Європи;

Фінляндія;

держави колишнього соцтабору.

Це основна причина відсутності санкцій. ЄС досі залежить від російських ядерних технологій у цих країнах. Заміна постачальника потребує років підготовки та мільярдних інвестицій.

Позиція влади та екологів

Федеральне міністерство довкілля виступило з критикою, адже чиновники вважають таку співпрацю небезпечною. На їхню думку, ядерний сектор також має підпадати під загальноєвропейські санкції.

Процес схвалення був тривалим і заявку ANF вивчали кілька років:

проведено "всебічні перевірки";

відбулися консультації з федеральними відомствами;

залучено експертів з атомного права.

Земельний міністр довкілля Крістіан Майєр назвав рішення «докорінно неправильним». Він представляє партію "Зелених". Політик вважає, що Росія використовує енергетику як зброю.

Екологічні організації та місцеві активісти виступають проти проєкту. Вони вбачають у цьому пряму загрозу національній безпеці Німеччини.

Наразі єдиним шляхом зупинки такої співпраці залишається запровадження санкцій на рівні всього Європейського Союзу. Поки цього не сталося, "Росатом" продовжує отримувати прибутки на європейському ринку.