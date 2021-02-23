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В Берлине сожгли автомобиль польского дипломата

Новина українською → Берлин, Вторник 23 февраля 2021 13:32
В Берлине сожгли автомобиль польского дипломата Фото: сожженный автомобиль (GettyImages)
Автор: Андрей Козловский

Сегодня ночью в Берлине неизвестные подожгли автомобиль польского дипломата. Сейчас правоохранители проводят расследование.

Об этом сообщили в посольстве Польши в Германии, передает Wpolsce.pl.

"Сегодня в три часа ночи неизвестные злоумышленники сожгли автомобиль на дипломатических номерах нашего работника, который был припаркован на улице. Автомобиль сгорел",- сообщили в посольстве РП.

Отмечается, что поблизости стояли другие автомобили на польской регистрации, но они остались невредимыми.

Напомним, ранее во Львове подожгли автомобиль детектива Национального антикоррупционного бюро Украины. В бюро не исключают, что поджог связан с профессиональной деятельностью детектива.

Также РБК-Украина писало, что народному депутату из фракции "Слуга народа" Гео Леросу сожгли автомобиль.

Кроме того, ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины завершила досудебное расследование в отношении заказчика и организатора поджога во Львове автомобиля журналистки Радио Свобода Галины Терещук. Организатором оказался полицейский, а заказчиком - подозреваемый в организации контрабандных схем.

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