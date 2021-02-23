В Берлине сожгли автомобиль польского дипломата
Сегодня ночью в Берлине неизвестные подожгли автомобиль польского дипломата. Сейчас правоохранители проводят расследование.
Об этом сообщили в посольстве Польши в Германии, передает Wpolsce.pl.
"Сегодня в три часа ночи неизвестные злоумышленники сожгли автомобиль на дипломатических номерах нашего работника, который был припаркован на улице. Автомобиль сгорел",- сообщили в посольстве РП.
Отмечается, что поблизости стояли другие автомобили на польской регистрации, но они остались невредимыми.
Напомним, ранее во Львове подожгли автомобиль детектива Национального антикоррупционного бюро Украины. В бюро не исключают, что поджог связан с профессиональной деятельностью детектива.
Также РБК-Украина писало, что народному депутату из фракции "Слуга народа" Гео Леросу сожгли автомобиль.
Кроме того, ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины завершила досудебное расследование в отношении заказчика и организатора поджога во Львове автомобиля журналистки Радио Свобода Галины Терещук. Организатором оказался полицейский, а заказчиком - подозреваемый в организации контрабандных схем.