В Берлине сожгли автомобиль польского дипломата

Сегодня ночью в Берлине неизвестные подожгли автомобиль польского дипломата. Сейчас правоохранители проводят расследование.

Об этом сообщили в посольстве Польши в Германии, передает Wpolsce.pl.

"Сегодня в три часа ночи неизвестные злоумышленники сожгли автомобиль на дипломатических номерах нашего работника, который был припаркован на улице. Автомобиль сгорел",- сообщили в посольстве РП.

Отмечается, что поблизости стояли другие автомобили на польской регистрации, но они остались невредимыми.