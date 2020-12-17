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Во Львове подожгли автомобиль детектива НАБУ

Львов, Четверг 17 декабря 2020 18:49
Во Львове подожгли автомобиль детектива НАБУ
Фото: автомобиль детектива НАБУ (t.me/nab_ukraine)
Автор: РБК-Украина

В четверг ночью, 17 декабря, во Львове подожгли автомобиль детектива Национального антикоррупционного бюро Украины. В бюро не исключают, что поджог связан с профессиональной деятельностью детектива.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

"Частный автомобиль (Skoda Octavia, 2012 года выпуска) существенно поврежден. Не исключаем, что это может быть связано с профессиональной деятельностью нашего сотрудника", - говорится в сообщении.

По данному факту следователи Национальной полиции внесли сведения в ЕРДР (ч.2 ст.347 УК Украины).

"НАБУ рассчитывает на оперативное и результативное расследование преступления и просим свидетелей, которые владеют информацией об этих событиях обращаться в Шевченковский отдел полиции Львовской области", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Служба безопасности Украины завершила досудебное расследование в отношении заказчика и организатора поджога в Львове автомобиля журналистки Радио Свобода Галины Терещук. Организатором оказался полицейский, а заказчиком - подозреваемый в организации контрабандных схем.

В ночь на 30 января в Львове неизвестный поджег Mitsubishi Colt журналистки возле ее дома. Полиция открыла уголовное дело.

Позже полиция задержала подозреваемых в поджоге автомобиля львовской журналистки.

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