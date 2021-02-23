У Берліні спалили автомобіль польського дипломата

Сьогодні вночі у Берліні невідомі підпалили автомобіль польського дипломата. Наразі правоохоронці проводять розслідування.

Про це повідомили у посольстві Польщі в Німеччині, передає Wpolsce.pl.

"Сьогодні о третій ночі невідомі зловмисники спалили автомобіль на дипломатичних номерах нашого працівника, який був припаркований на вулиці. Автомобіль згорів",- повідомили в посольстві РП.

Зазначається, що поблизу стояли інші автомобілі на польській реєстрації, але вони залишилися неушкодженими.