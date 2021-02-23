У Берліні спалили автомобіль польського дипломата
Сьогодні вночі у Берліні невідомі підпалили автомобіль польського дипломата. Наразі правоохоронці проводять розслідування.
Про це повідомили у посольстві Польщі в Німеччині, передає Wpolsce.pl.
"Сьогодні о третій ночі невідомі зловмисники спалили автомобіль на дипломатичних номерах нашого працівника, який був припаркований на вулиці. Автомобіль згорів",- повідомили в посольстві РП.
Зазначається, що поблизу стояли інші автомобілі на польській реєстрації, але вони залишилися неушкодженими.
Нагадаємо, раніше у Львові підпалили автомобіль детектива Національного антикорупційного бюро України. У бюро не виключають, що підпал пов'язаний з професійною діяльністю детектива.
Також РБК-Україна писало, що народному депутату з фракції "Слуга народу" Гео Леросу спалили автомобіль.
Крім того, раніше повідомлялось, що Служба безпеки України завершила досудове розслідування щодо замовника та організатора підпалу у Львові автомобіля журналістки Радіо Свобода Галина Терещук. Організатором виявився поліцейський, а замовником - підозрюваний в організації контрабандних схем.