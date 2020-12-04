СБУ назвала заказчика поджога авто журналистки во Львове

Фото: задержан заказчик поджога (ssu.gov.ua)

Служба безопасности Украины завершила досудебное расследование в отношении заказчика и организатора поджога во Львове автомобиля журналистки Радио Свобода Галины Терещук. Организатором оказался полицейский, а заказчиком - подозреваемый в организации контрабандных схем.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как сообщается, организатором преступления был сотрудник Франковского отдела полиции ГУ Нацполиции во Львовской области. Он действовал на заказ львовянина, который подозревается в организации масштабных контрабандных схем.

Отмечается, что полицейский подобрал исполнителя, передал ему деньги за поджог авто и предоставил всю необходимую информацию.

Также известно, что заказчик не раз обращался к правоохранителю за такими услугами.

Напомним, в ночь на 30 января в Львове мужчина поджег Mitsubishi Colt журналистки возле ее дома. Полиция открыла уголовное дело.

Позже полиция задержала подозреваемых в поджоге автомобиля львовской журналистки.

Также РБК-Украина писало, что во Львовской области подожгли автомобиль кандидата на пост главы объединенной территориальной общины Дрогобыча Андрея Веселого.