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В Берлине произошел взрыв на территории Городского дворца

Новости » Происшествия     08.04.2020 - 13:20
В Берлине произошел взрыв на территории Городского дворца
Фото: место взрыва в Германии (twitter by DadaJudith)

В результате взрыва пострадал, по крайней мере, один человек

Сегодня, 8 апреля, в Берлине на строительной площадке Городского дворца Форума Гумбольдтов произошел взрыв. Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на WELT.

Как сообщается, предположительно, взорвалась емкость для смолы после чего другая вспыхнул после взрыва. Также загорелись строительные материалы. В результате взрыва пострадал, по крайней мере, один человек.

В настоящее время пожарные эвакуировали всех рабочих и укротили огонь во дворце. Из-за взрыва не территории дворца произошел пожар.

Напомним, во французском городе Страсбурге в результате взрыва в жилом доме, погиб один человек и еще четверо получили легкие ранения. Власти тогда эвакуировали около 100 жильцов дома на территорию спортивного центра.

Кроме того, в Нигерии прогремел взрыв на участке нефтепровода, в результате которого погибло 17 человек и пострадало еще 25. Взрыв произошел в районе Абул-Адо на окраине города Лагоса.

Напомним, в середине января на химзаводе в Тарргоне произошел мощный взрыв. Тогда в результате взрыва один человек погиб, еще восемь пострадали. Предварительной причиной взрыва стала химическая авария.

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