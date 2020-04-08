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У Берліні стався вибух на території Міського палацу

Новини » Надзвичайні події     08.04.2020 - 13:20
У Берліні стався вибух на території Міського палацу
Фото: місце вибуху в Німеччині (twitter by DadaJudith)

У результаті вибуху постраждала, принаймні, одна людина

Сьогодні, 8 квітня, в Берліні на будівельному майданчику Міського палацу Форуму Гумбольдтів стався вибух. Про це повідомляє РБК-Україна посилаючись на WELT.

Як повідомляється, ймовірно, вибухнула місткість для смоли після чого інша спалахнула після вибуху. Також загорілися будівельні матеріали. У результаті вибуху постраждала, принаймні, одна людина.

Наразі пожежники евакуювали усіх робочих та приборкали вогонь у палаці. Через вибух не території палацу сталася пожежа.

Нагадаємо, у французькому місті Страсбурзі в результаті вибуху в житловому будинку вранці, загинула одна людина і ще четверо отримали легкі поранення. Влада тоді евакуювала близько 100 мешканців будинку на територію спортивного центру.

Крім того, в Нігерії прогримів вибух на ділянці нафтопроводу, в результаті якого загинуло 17 осіб та постраждало ще 25. Вибух стався в районі Абул-Адо на околиці міста Лагоса.

Нагадаємо, в середині січня на хімзаводі в Тарргоне стався потужний вибух. Тоді в результаті вибуху одна людина загинула, ще вісім постраждали. Попередньою причиною вибуху стала хімічна аварія.

У Києві стався вибух, постраждала людина У Нігерії через вибух нафтопровода загинули 17 людей
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