Во Франции произошел взрыв в жилом доме

Иллюстративное фото (paris-normandie.fr)

В результате взрыва в жилом доме в Страсбурге погиб один человек

Во французском городе Страсбурге в результате взрыва в жилом доме утром в субботу, 7 марта, погиб один человек и еще четверо получили легкие ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

В настоящее время причины инцидента устанавливаются, однако приоритетной версией является взрыв бытового газа. Власти эвакуировали около 100 жильцов дома на территорию спортивного центра.

Напомним, в январе в центре французского города Лимож (департамент Верхняя Вьенна, юго-запад страны) сильный взрыв разрушил жилой дом. При взрыве пострадали два человека. Сообщается, что здание полностью уничтожено, повреждены соседние дома. Предполагается, что произошел взрыв газа.

В ночь на 26 сентября во французком городе Руан произошел взрыв на специализированном химическом заводе Lubrizol. Около 2:50 утра на заводе вспыхнул пожар, а вскоре после этого последовала серия взрывов. Около 130 пожарных прибыли на место происшествия.

Завод относится к категории SEVESO, что означает, что он находится под особым надзором властей в связи с наличием потенциально опасных химических веществ. Lubrizol производит химикаты для транспортных, промышленных и потребительских рынков.