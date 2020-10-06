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В Берлине Меркель встретилась с Тихановской

Берлин, Вторник 06 октября 2020 18:08
В Берлине Меркель встретилась с Тихановской
Фото: Светлана Тихановская (facebook.com)
Автор: Роман Тверденко

Канцлер Германии Ангела Меркель провела встречу с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской. В ходе беседы Тихановская подчеркнула, что целью протестов остаются новые выборы, а не выбор в пользу Европы вместо России.

Об этом сообщает Telegram-канал политика.

Во время 45-минутной встречи Тихановская подчеркнула важность проведения новых выборов президента Беларуси в ближайшее время, а также необходимость прекращения насилия против протестующих и освобождения политзаключенных.

По словам оппозиционерки, нужна инвестиционно поддерживать белорусский народ, независимые медиа и гражданские организации, чтобы они преодолели кризис.

Ранее Тихановская заявила, что Лукашенко дадут уйти, если он оставит Беларусь в покое.

Также РБК-Украина писало, что Тихановская хочет встретиться с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить его поддержку Александра Лукашенко. При этом она видит Россию в качестве посредника, вместе с Францией и Германией, для урегулирования ситуации в Беларуси.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон призвал Александра Лукашенко добровольно уйти с поста президента Беларуси.

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