В Берлине автомобиль въехал в толпу людей, 7 пострадавших

В полиции не рассматривают версию теракта
В воскресенье утром, 26 июля, водитель авто врезался в группу людей. Семь человек пострадали, трое из них серьезно ранены.
Об этом сообщает Bild.
Как отмечается, водитель Mercedes выехал на тротуар и врезался в толпу. По словам пресс-секретаря берлинской полиции, в настоящее время силовики рассматривают инцидент как несчастный случай из-за чрезмерной скорости.
Соответственно, водитель потерял контроль над транспортным средством по кривой.
По информации издания, водителю 24 года и он живет в Германии. Автомобиль имеет номерной знак из Эстонии.
Сейчас место аварии оцеплено полицией, работают спасательные службы. Одного человека придавило автомобилем, поэтому спасатели организовали операцию по его спасению.
Напомним, ранее в Харьковской области произошло смертельное ДТП с мотоциклистом.
Также РБК-Украина писало, что в Броварском районе Киевской области произошло ДТП с жертвами.