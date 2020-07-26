В Берлине автомобиль въехал в толпу людей, 7 пострадавших

В воскресенье утром, 26 июля, водитель авто врезался в группу людей. Семь человек пострадали, трое из них серьезно ранены.

Об этом сообщает Bild.

Как отмечается, водитель Mercedes выехал на тротуар и врезался в толпу. По словам пресс-секретаря берлинской полиции, в настоящее время силовики рассматривают инцидент как несчастный случай из-за чрезмерной скорости.

Соответственно, водитель потерял контроль над транспортным средством по кривой.

По информации издания, водителю 24 года и он живет в Германии. Автомобиль имеет номерной знак из Эстонии.

Сейчас место аварии оцеплено полицией, работают спасательные службы. Одного человека придавило автомобилем, поэтому спасатели организовали операцию по его спасению.

Напомним, ранее в Харьковской области произошло смертельное ДТП с мотоциклистом.

Также РБК-Украина писало, что в Броварском районе Киевской области произошло ДТП с жертвами.