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У Берліні автомобіль в'їхав у натовп людей, 7 постраждалих

Автор: Максим Зайченко

У поліції не розглядають версію теракту

У неділю вранці, 26 липня, водій авто врізався в групу людей. Семеро людей постраждали, троє з них серйозно поранені.

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Про це повідомляє Bild.

Як зазначається, водій Mercedes виїхав на тротуар і врізався в натовп людей. За словами прес-секретаря берлінської поліції, нині силовики розглядають інцидент як нещасний випадок через надмірну швидкість.
Відповідно, водій втратив контроль над транспортним засобом по кривій.

За інформацією видання, водієві 24 роки, він живе в Німеччині. Автомобіль має номерний знак з Естонії.

Зараз місце аварії оточене поліцією, працюють рятувальні служби. Одного чоловіка придавило автомобілем, тому рятувальники організували операцію з його порятунку.

Нагадаємо, раніше у Харківській області сталося смертельне ДТП за мотоциклістом.

Також РБК-Україна писало, що у Броварському районі Київської області сталося ДТП з жертвами.

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