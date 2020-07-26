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В Харьковской области произошло смертельное ДТП с мотоциклистом

Катериновка, Воскресенье 26 июля 2020 01:45
В Харьковской области произошло смертельное ДТП с мотоциклистом
Фото: знак аварийной остановки (РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

Произошло столкновение с грузовиком

В Харьковской области в селе Катериновка Лозовского района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика и мотоцикла. В результате погиб один человек.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

Авария произошла 25 июля около 12:00 на автодороге "Мерефа-Павлоград".

Столкнулись грузовой автомобиль "МАН" под управлением 48-летнего водителя и мотоцикл Honda под управлением 24-летнего водителя. В результате аварии мотоциклист получил смертельные телесные повреждения.

Следователем решается вопрос о внесении сведений о событии в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства аварии устанавливаются.

РБК-Украина писало, что вследствие дорожно-транспортного происшествия (ДТП) в Каменце-Подольском с участием кареты "скорой" и легкового автомобиля пострадали 9 человек.

Ранее сообщалось, что в Броварском районе Киевской области произошло ДТП с жертвами.

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