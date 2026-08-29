Берлін готовий покласти на Росію провину за атаку дрона в Лейпцигу, - Politico

Німеччина готується офіційно звинуватити Росію у спробі атаки дрона в Лейпцигу та запровадити прямі санкції проти російських структур.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Що планує Берлін

Канцлер Фрідріх Мерц готується покласти на Росію відповідальність за спробу атаки дрона в Лейпцигу й оголосити "широкі" санкції. Це стане черговим посиленням позиції Берліна щодо Москви.

План уряду передбачає прямі заходи проти російських структур - паралельно з новими санкціями, які готують у Брюсселі. Про це Politico та Welt am Sonntag розповіли троє чиновників на умовах анонімності.

Оголошення планують на початок наступного тижня - воно збігається із зустріччю міністрів закордонних справ ЄС в Ірландії у вівторок, але може відбутися й раніше, залежно від Мерца.

За словами одного з чиновників, у відповідь на інцидент уже недостатньо висилати окремих дипломатів чи закривати Російський дім у Берліні.

Потрібні жорсткіші кроки - посилення санкцій або навіть масштабніші поставки зброї Україні. Деталей щодо конкретних заходів співрозмовники не розкрили.

Наскільки Берлін готовий притягнути до відповідальності окремих російських діячів чи уряд РФ, поки незрозуміло. Водночас Німеччина готується до різкої відповіді Москви й, за словами посадовців, має бути готовою до каральних заходів у відповідь.

Реакція Мерца

Ще у вівторок Мерц заявив, що інцидент у Лейпцигу матиме серйозні наслідки, хоча й не назвав конкретної сторони.

"Атака дрона в Лейпцигу, серед іншого, показує, що ми стикаємося з цілком реальними загрозами. Федеральний уряд змушує винних у гібридних атаках платити ціну. Вони за це заплатять", - сказав канцлер.

У відповідь на запит Politico речник уряду зазначив, що відомство канцлера не займається спекуляціями, а має значення лише офіційне приписування провини, зроблене за результатами розслідування.

Новий пакет санкцій ЄС

Паралельно на рівні ЄС готують ще один комплексний пакет санкцій проти Росії. Його планують обговорити на неформальній зустрічі глав МЗС ЄС у вівторок і середу у Віклоу в Ірландії.

За словами одного з дипломатів, наразі розглядають 1600 санкційних позицій - 800 осіб і 800 компаній з Росії. Ухвалити санкції очікують у середині жовтня.

Ще один дипломат додав, що знову обговорюють використання заморожених активів російських держбанків.

Це довгостроковий процес, який потребуватиме згоди Бельгії, де давно виступали проти такої ідеї. Найбільша частина заморожених у ЄС резервів центробанку РФ зберігається у брюссельській Euroclear, а уряд Барта де Вевера побоюється кроків у відповідь із боку Росії.