Дрон у Лейпцигу мав зупинити постачання зброї Україні: деталі від розвідки США

Дрон із вибухівкою, знайдений на початку серпня біля українського вантажного літака в німецькому аеропорту Лейпциг, мав ознаки пристроїв, характерних для російського ГРУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC News .

Що встановила розвідка

За словами американського чиновника, поінформованого про розслідування можливого саботажу, конструкція вибухового пристрою та сама вибухівка на дроні були "типовими" для зразків, які використовує Головне розвідувальне управління Росії. Цей висновок американська сторона зробила спільно з німецькими спецслужбами.

Реакція Росії

У понеділок Служба зовнішньої розвідки Росії звинуватила німецьких політиків та європейські медіа в тому, що ті "одразу" зробили однозначний висновок і звинуватили Росію, "навіть не дочекавшись попередніх результатів розслідування".

Чому саме цей аеропорт

Лейпциг - великий вантажний хаб, який використовують американські військові та союзники по НАТО для транспортування озброєння в Україну. Слідчі вважають, що дрон мав вивести з ладу літаки на льотному полі, щоб затримати постачання Україні та надіслати Німеччині попередження щодо продовження підтримки українських зусиль у війні.