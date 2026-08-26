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Дрон у Лейпцигу мав зупинити постачання зброї Україні: деталі від розвідки США

23:29 26.08.2026 Ср
2 хв
Пристрій не спрацював лише тому, що механізм детонації відключили
aimg Катерина Коваль
Дрон у Лейпцигу мав зупинити постачання зброї Україні: деталі від розвідки США Фото: літак Ан-124 в аеропорту Лейпцига (Getty Images)
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Дрон із вибухівкою, знайдений на початку серпня біля українського вантажного літака в німецькому аеропорту Лейпциг, мав ознаки пристроїв, характерних для російського ГРУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC News.

Що встановила розвідка

За словами американського чиновника, поінформованого про розслідування можливого саботажу, конструкція вибухового пристрою та сама вибухівка на дроні були "типовими" для зразків, які використовує Головне розвідувальне управління Росії. Цей висновок американська сторона зробила спільно з німецькими спецслужбами.

Реакція Росії

У понеділок Служба зовнішньої розвідки Росії звинуватила німецьких політиків та європейські медіа в тому, що ті "одразу" зробили однозначний висновок і звинуватили Росію, "навіть не дочекавшись попередніх результатів розслідування".

Чому саме цей аеропорт

Лейпциг - великий вантажний хаб, який використовують американські військові та союзники по НАТО для транспортування озброєння в Україну. Слідчі вважають, що дрон мав вивести з ладу літаки на льотному полі, щоб затримати постачання Україні та надіслати Німеччині попередження щодо продовження підтримки українських зусиль у війні.

Історія з дроном в аеропорту Лейпцига розкривалася поступово. Спершу, у ніч на 5 серпня, в аеропорту виявили дрон із вибухівкою біля українського вантажного літака Ан-124, через що аеропорт тимчасово зупиняв роботу. Пізніше з'ясувалося: за даними Die Zeit, FPV-дрон влучив у найвразливішу частину крила літака - саме там, де розташовані паливні баки, - а це означає, що атака була цілеспрямованою, а не просто "попередженням".

Уже 25 серпня німецькі правоохоронці знайшли ще один безпілотник із вибухівкою, який, імовірно, також використовували під час атаки на Ан-124 в аеропорту "Лейпциг/Галле" - прокуратура Німеччини поки утримується від коментарів.

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