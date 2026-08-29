Берлин готов возложить на Россию вину за атаку дрона в Лейпциге, - Politico

Германия готовится официально обвинить Россию в попытке атаки дрона в Лейпциге и ввести прямые санкции против российских структур.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Что планирует Берлин

Канцлер Фридрих Мерц готовится возложить на Россию ответственность за попытку атаки дрона в Лейпциге и объявить "широкие" санкции. Это станет очередным усилением позиции Берлина по отношению к Москве.

План правительства предусматривает прямые меры против российских структур – параллельно с новыми санкциями, которые готовятся в Брюсселе. Об этом Politico и Welt am Sonntag рассказали три чиновника на условиях анонимности.

Объявление планируется на начало следующей недели - оно совпадает со встречей министров иностранных дел ЕС в Ирландии во вторник, но может состояться и раньше, в зависимости от Мерца.

По словам одного из чиновников, в ответ на инцидент уже недостаточно высылать отдельных дипломатов или закрывать Российский дом в Берлине.

Нужны более жесткие шаги - ужесточение санкций или даже более масштабные поставки оружия Украине. Детали о конкретных мерах собеседники не раскрыли.

Насколько Берлин готов привлечь к ответственности отдельных российских деятелей или правительство РФ, пока неясно. В то же время Германия готовится к резкому ответу Москвы и, по словам чиновников, должна быть готова к ответным карательным мерам.

Реакция Мерца

Еще во вторник Мерц заявил, что инцидент в Лейпциге будет иметь серьезные последствия, хотя и не назвал конкретную сторону.

"Атака дрона в Лейпциге, среди прочего, показывает, что мы сталкиваемся с вполне реальными угрозами. Федеральное правительство заставляет виновных в гибридных атаках платить цену. Они за это заплатят", - сказал канцлер.

В ответ на запрос Politico представитель правительства отметил, что ведомство канцлера не занимается спекуляциями, а имеет значение лишь официальное приписывание вины, сделанное по результатам расследования.

Новый пакет санкций ЕС

Параллельно на уровне ЕС готовится еще один комплексный пакет санкций против России. Его планируют обсудить на неформальной встрече глав МИД ЕС во вторник и среду в Виклоу в Ирландии.

По словам одного из дипломатов, сейчас рассматривают 1600 санкционных позиций – 800 человек и 800 компаний из России. Принять санкции ожидают в середине октября.

Еще один дипломат добавил, что снова обсуждают использование замороженных активов российских госбанков.

Это долгосрочный процесс, который потребует согласия Бельгии, где давно выступали против такой идеи. Наибольшая часть замороженных в ЕС резервов центробанка РФ хранится в брюссельской Euroclear, а правительство Барта де Вевера опасается ответных шагов со стороны России.