Мерц виступив із гучною заявою щодо атаки на український літак у Німеччині

Незабаром Берлін назве усіх причетних до атаки на український Ан-124 в аеропорту "Лейпциг/Галле".

Про це заявив канцлер ФРН Фрідріх Мерц, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Die Welt .

Німецький лідер уперше публічно висловився щодо інцидентів із дронами невідомого походження, які були виявлені поблизу українського літака "Руслан".

За його словами, розслідування триває, а його результати оголосять найближчим часом.

Мерц чітко дав зрозуміти, що правоохоронці продовжують встановлювати причетних до інциденту. Він також натякнув, що Берлін має у своєму розпорядженні інформацію, яку поки не поспішає оприлюднювати, оскільки для цього потрібні достовірні підтвердження.

"Незабаром ми оприлюднимо цю інформацію", - пообіцяв канцлер ФРН.

На тлі останніх подій він звернув увагу на те, що Німеччина дедалі частіше стає мішенню гібридних атак.

Саме тому Мерц наголосив на незмінності ключових політичних принципів країни: Німеччина має залишатися безпечною державою, посилювати обороноздатність і стримувати потенційних агресорів.

Канцлер підкреслив, що винні у гібридних атаках мають бути притягнуті до відповідальності, однак не уточнив, яке саме покарання може загрожувати причетним до інциденту в Лейпцигу.

Він також пообіцяв, що жодні атаки та залякування не зможуть зупинити допомогу та підтримку, яку Берлін надає Україні.