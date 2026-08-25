Мерц виступив із гучною заявою щодо атаки на український літак у Німеччині
Незабаром Берлін назве усіх причетних до атаки на український Ан-124 в аеропорту "Лейпциг/Галле".
Про це заявив канцлер ФРН Фрідріх Мерц, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Die Welt.
Німецький лідер уперше публічно висловився щодо інцидентів із дронами невідомого походження, які були виявлені поблизу українського літака "Руслан".
За його словами, розслідування триває, а його результати оголосять найближчим часом.
Мерц чітко дав зрозуміти, що правоохоронці продовжують встановлювати причетних до інциденту. Він також натякнув, що Берлін має у своєму розпорядженні інформацію, яку поки не поспішає оприлюднювати, оскільки для цього потрібні достовірні підтвердження.
"Незабаром ми оприлюднимо цю інформацію", - пообіцяв канцлер ФРН.
На тлі останніх подій він звернув увагу на те, що Німеччина дедалі частіше стає мішенню гібридних атак.
Саме тому Мерц наголосив на незмінності ключових політичних принципів країни: Німеччина має залишатися безпечною державою, посилювати обороноздатність і стримувати потенційних агресорів.
Канцлер підкреслив, що винні у гібридних атаках мають бути притягнуті до відповідальності, однак не уточнив, яке саме покарання може загрожувати причетним до інциденту в Лейпцигу.
Він також пообіцяв, що жодні атаки та залякування не зможуть зупинити допомогу та підтримку, яку Берлін надає Україні.
До речі, нещодавно стало відомо, що в Німеччині знайшли ще один дрон, який міг атакувати український літак.
Також ми писали, що офіційний Берлін визначився з головною версією подій та знає, хто саме міг здійснити цю атаку.