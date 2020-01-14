После обмена пленными с "беркутовцами" потеряна связь, - адвокаты

После обмена пленными 29 декабря с переданными отдельным районам Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) бывшими "беркутовцами" потеряна связь. Об этом на заседании Святошинского районного суда Киева заявили их адвокаты, передает РБК-Украина.

В частности, в начале заседания председательствующий судья Сергей Дячук заявил, что из СМИ стало известно об обмене "беркутовцев", но официальной информации об этом нет. В то же время адвокат Стефан Решко подтвердил, что 29 декабря его подзащитных вывезли на линию разграничения на Донбассе для обмена.

"С этого момента прошло 2 недели, и у нас нет никакого контакта с нашими подзащитными", - отметил он.

Еще один адвокат Александр Горошинский сообщил, что "беркутовцам" не выдали документы после освобождения.

"У наших подзащитных нет документов, нет паспортов", - сообщил он.

При этом защита утверждает, что не знает, где сейчас находятся "беркутовцы". В свою очередь, сторона потерпевших заявила отвод новой группе прокуроров, назначенным генпрокурором Русланом Рябошапкой.

Напомним, ранее представитель Украины в контактной группе Валерия Лутковская заявила, что выдача бывших сотрудников спецподразделения "Беркут", причастных к расстрелам на Майдане, и "харьковских террористов" была главным условием РФ для обмена пленными.

Так называемым "республикам" Донбасса были переданы экс-"беркутовцы" Олег Янишевский, Павел Аброськин, Сергей Зинченко, Сергей Тамтура и Александр Маринченко.