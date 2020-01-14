Після обміну полоненими з "беркутівцями" втрачено зв'язок, - адвокати

Після обміну полоненими 29 грудня з переданими окремим районам Донецької і Луганської областей (ОРДЛО) колишніми "беркутівцями" втрачено зв'язок. Про це на засіданні Святошинського районного суду Києва заявили їхні адвокати, передає РБК-Україна.

Зокрема, на початку засідання головуючий суддя Сергій Дячук заявив, що зі ЗМІ стало відомо про обмін "беркутівців", але офіційної інформації про це немає. У той же час адвокат Стефан Решко підтвердив, що 29 грудня його підзахисних вивезли на лінію розмежування на Донбасі для обміну.

"З цього моменту пройшло 2 тижні, і у нас немає жодного контакту з нашими підзахисними", - зазначив він.

Ще один адвокат Олександр Горошинський повідомив, що "беркутівцям" не видали документи після звільнення.

"У наших підзахисних немає документів, немає паспортів", - повідомив він.

При цьому захист стверджує, що не знає, де зараз знаходяться "беркутівці". У свою чергу, сторона потерпілих заявила відвід новій групі прокурорів, призначеним генпрокурором Русланом Рябошапкою.

Нагадаємо, раніше представник України в контактній групі Валерія Лутковська заявила, що видача колишніх співробітників спецпідрозділу "Беркут", причетних до розстрілів на Майдані, і "харківських терористів" була головною умовою РФ для обміну полоненими.

Так званим "республікам" Донбасу були передані екс-"беркутівці" Олег Янішевський, Павло Аброськін, Сергій Зінченко, Сергій Тамтура і Олександр Маринченк.