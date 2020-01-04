Лутковская: выдача экс-"беркутовцев" была главным условием РФ для обмена

Фото: экс-"беркутовец" Сергей Тамтура (РБК-Украина)

Экс-"беркутовцев" и "харьковских террористов" с 2015 года готовили к обмену

Выдача бывших сотрудников спецподразделения "Беркут", причастных к расстрелу протестующих на Майдане, и "харьковских террористов" была главным условием России для проведения обмена удерживаемыми лицами. Об этом заявила представитель Украины в Трехсторонний контактной группе Валерия Лутковская в интервью "Украинскому радио".

По словам Лутковской, выдачу экс-"беркутовцев" и обвиняемых в совершении теракта в Харькове требовала Российская Федерация. Она добавила, что данные лица находились в списках на обмен еще с 2015 года.

"И "харьковская группа", и экс-"беркутовцы" были в списках на обмен начиная с, если я не ошибаюсь, 2015-2016 годов. Затем, в декабре 2017 года, было принято решение о том, что эти лица не имеют отношения к конфликту, и соответственно они не будут освобождены в результате этого процесса", - пояснила она.

Лутковская отметила, что после вывода экс-"беркутовцев" и "харьковских террористов" из списков на обмен Россия отказалась освобождать украинских спецназовцев, которые находились в плену контролируемых Кремлем боевиков.

"В ответ нам сказали, что тогда не будут освобождены те спецназовцы, которые попали в плен и находились на территории ОРДО и ОРЛО. Соответственно мы оставили как минимум 5 наших ребят на два долгих года, которые были нужны для проведения следующих раундов переговоров, которые наконец увенчались успехом", - рассказала она.

Напомним, ранее Лутковская сообщала, что в плену контролируемых Россией боевиков на Донбассе находятся еще около 300 украинских граждан. Около 200 человек находятся на территории ОРДЛО без документов.