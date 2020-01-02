В деле "экс-беркутовцев" к ГПУ обратились представители потерпевших

Иллюстративное фото (УНИАН)

У ГПУ требуют изменить состав прокуроров

Заменить состав прокуроров в деле бывших бойцов спецподразделения "Беркут", которых обвинют в преступлениях против Майдана, в частности убийствах активистов, требуют представители семей героев Небесной сотни. Об этом в Facebook сообщила адвокат семей героев Небесной сотни Евгения Закревская.

По ее словам, соответствующее обращение к Генеральной прокуратуре Украины направили представители семей пострадавших.

Как уточнила Закревская, обращение к ГПУ подписали ОО "Семьи Героев Небесной сотни" и ОО "Адвокатская Совещательная Группа".

Адвокат подчеркнула, что 2 января 2020 года должны проходить собеседования, на которых будут утверждать на административные должности как прокуроров с прошлой группы прокуроров, которые исключены из дела, так и представителей новой группы прокуроров.

"У нас есть обоснованные опасения, что полностью законная и обоснованная позиция прокуроров Игоря Земскова, Яниса Симонова, Дениса Иванова в данном деле и отказ выполнять незаконные внепроцесуальные указания генерального прокурора станет основанием для преследований указанных прокуроров, для мести им со стороны руководства Генеральной прокуратуры, которые являются одновременно и членами комиссии, которая будет утверждать на должности - то есть очевидно есть конфликт интересов", - написала Закревская.

Она добавила, что такой местью могут стать такие шаги, как не утверждение на административной должности, лишение премий, привлечение к дисциплинарной ответственности и др.

Именно поэтому представители потерпевших просят комиссию по подбору руководящего состава органов прокуратуры утвердить на административных должностях исключенных из дела прокуроров Игоря Земскова, Яниса Симонова, Дениса Иванова.

Также требуют не утверждать на должность начальника второго отдела процессуального руководства Департамента процессуального руководства в уголовных процессах о преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами 2013 - 2014 годах. Речь идет о прокуроре из новой группы Сергее Куцом.

Кроме того, представители потерпевших требуют, чтобы генпрокурор Руслан Рябошапка и его заместитель Виктор Трепак вернули полный состав группы прокуроров в уголовном производстве относительно "экс-беркутовцев". Также они просят отстранить Александра Шевеленко, Сергея Куцего и Дениса Субботина от участия в уголовных процессах по делам Майдана и перевести из Департамента процессуального руководства в уголовных процессах о преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами 2013 - 2014 годах.

Кроме того, они требуют уволить Виктора Мисяка с должности руководителя департамента процессуального руководства в уголовных процессах о преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами 2013 - 2014 годах и объявить на эту должность открытый конкурс.

Напомним, 29 декабря в рамках обмена пленными Украина отдала бывших сотрудников "Беркута", обвиняемых в убийствах на Майдане. Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский, встретив освобожденных из плена ОРДЛО украинцев, дал короткий брифинг, в ходе которого, в частности, прокомментировал участие в обмене экс-"беркутовцев". Зеленский заявил, что отдал бы 100 экс-"беркутовцев" за одного украинца, что содержится в плену.