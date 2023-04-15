У Бериславському районі повертають світло після обстрілу росіян

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА в Telegram .

"Вже сьогодні наші мужні енергетики полагодили пошкоджені мережі. Тому Великдень люди зустрінуть зі світлом в оселях", - зазначають у Херсонській ОВА.

Як зазначають у відомстві, вчора, 14 квітня, російські окупанти вдарили по критичній інфраструктурі району, внаслідок чого світло зникло в деяких населених пунктах.

Нагадаємо, вчора ввечері голова Херсонської ОВА писав про те, що в Херсоні зникло світло. При цьому він не уточнював причини.

Також ми писали, що 8 квітня у частині Херсона також фіксували відсутність електроенергії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.