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У Бериславському районі повертають світло після обстрілу росіян

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Субота 15 квітня 2023 19:08
У Бериславському районі повертають світло після обстрілу росіян Ілюстративне фото: у Бериславському районі повертають світло після обстрілу росіян (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Сьогодні, 15 квітня, увечері енергетики завершили ремонт електромереж у Бериславському районі Херсонської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА в Telegram.

Як зазначають у відомстві, вчора, 14 квітня, російські окупанти вдарили по критичній інфраструктурі району, внаслідок чого світло зникло в деяких населених пунктах.

"Вже сьогодні наші мужні енергетики полагодили пошкоджені мережі. Тому Великдень люди зустрінуть зі світлом в оселях", - зазначають у Херсонській ОВА.

Нагадаємо, вчора ввечері голова Херсонської ОВА писав про те, що в Херсоні зникло світло. При цьому він не уточнював причини.

Також ми писали, що 8 квітня у частині Херсона також фіксували відсутність електроенергії.

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