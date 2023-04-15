ua ru
Сб, 15 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Бериславском районе возвращают свет после обстрелов россиян

Новина українською →
Суббота 15 апреля 2023 19:08
В Бериславском районе возвращают свет после обстрелов россиян Иллюстративное фото: в Бериславском районе возвращают свет после обстрелов россиян (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Сегодня, 15 апреля, вечером энергетики завершили ремонт электросетей в Бериславском районе Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОВА в Telegram.

Как отмечают в ведомстве, вчера, 14 апреля, российские оккупанты ударили по критической инфраструктуре района, в результате чего свет пропал в некоторых населенных пунктах.

"Уже сегодня наши мужественные энергетики починили поврежденные сети. Поэтому Пасху люди встретят со светом в жилищах", - отмечают в Херсонской ОВА.

Напомним, вчера вечером глава Херсонской ОВА писал о том, что в Херсоне пропал свет. При этом причину он не уточнял.

Также мы писали, что 8 апреля в части Херсона также фиксировали отсутствие электроэнергии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсонская область вимкнення світла Электроэнергия Война России против Украины
NEWS
Цены бьют рекорды. Как изменилась стоимость продуктов в Украине за год
Цены бьют рекорды. Как изменилась стоимость продуктов в Украине за год
DAILY
Конец эпохи? Удержит ли Эрдоган власть после выборов в Турции и чего ждать Украине
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Конец эпохи? Удержит ли Эрдоган власть после выборов в Турции и чего ждать Украине