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В березні ППО Сухопутних військ знищила більше 300 дронів. Павлюк поділився результатами

Фото: в березні ППО Сухопутних військ знищила більше 300 дронів (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Протягом березня протиповітряна оборона Сухопутних військ знищила 326 засобів повітряної розвідки та нападу росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал командувача Сухопутних військ Збройних сил України (ЗСУ) Олександра Павлюка.

Серед знищених дронів: 

  • БпЛА "Shahed-131/136" - 151 од.;
  • БпЛА "Zala" - 45 од.;
  • БпЛА "Supercam" - 13 од.;
  • БпЛА "Ланцет" - 92 од.;
  • БпЛА "Орлан-10" - 21 од.;
  • БпЛА невизначеного типу - 4 од.

Фото: в березні ППО Сухопутних військ знищила більше 300 дронів (t.me/Pavliuk_KSV)

"В умовах інтенсивних бойових дій підрозділи Сухопутних військ продовжують приземляти також значну кількість тактичних БпЛА противника, зокрема FPV-дронів, із використанням різноманітних засобів радіоелектронної боротьби", - додав Павлюк. 

Масовані обстріли Росії

Останнім часом Росія посилила масовані обстріли по території України. Найчастіше ворог вражає об'єкти паливно-енергетичного сектору чи іншу критичну інфраструктуру. 

За словами керівника Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони Кирила Буданова, ймовірно, ворог продовжить завдавати удари по енергетиці нашої країни. 

Тим часом в Повітряних силах пояснили "затишшя" між масованими обстрілами ворога. 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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