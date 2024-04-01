В березні ППО Сухопутних військ знищила більше 300 дронів. Павлюк поділився результатами

Протягом березня протиповітряна оборона Сухопутних військ знищила 326 засобів повітряної розвідки та нападу росіян.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал командувача Сухопутних військ Збройних сил України (ЗСУ) Олександра Павлюка.
Серед знищених дронів:
Фото: в березні ППО Сухопутних військ знищила більше 300 дронів (t.me/Pavliuk_KSV)
"В умовах інтенсивних бойових дій підрозділи Сухопутних військ продовжують приземляти також значну кількість тактичних БпЛА противника, зокрема FPV-дронів, із використанням різноманітних засобів радіоелектронної боротьби", - додав Павлюк.
Останнім часом Росія посилила масовані обстріли по території України. Найчастіше ворог вражає об'єкти паливно-енергетичного сектору чи іншу критичну інфраструктуру.
За словами керівника Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони Кирила Буданова, ймовірно, ворог продовжить завдавати удари по енергетиці нашої країни.
Тим часом в Повітряних силах пояснили "затишшя" між масованими обстрілами ворога.
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