В марте ПВО Сухопутных войск уничтожила более 300 дронов. Павлюк поделился результатами

В течение марта противовоздушная оборона Сухопутных войск уничтожила 326 средств воздушной разведки и нападения россиян.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал командующего Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Павлюка.
Среди уничтоженных дронов:
Фото: в марте ПВО Сухопутных войск уничтожило более 300 дронов (t.me/Pavliuk_KSV)
"В условиях интенсивных боевых действий подразделения Сухопутных войск продолжают приземлять также значительное количество тактических БпЛА противника, в частности FPV-дронов, с использованием различных средств радиоэлектронной борьбы", - добавил Павлюк.
В последнее время Россия усилила массированные обстрелы по территории Украины. Чаще всего враг поражает объекты топливно-энергетического сектора или другую критическую инфраструктуру.
По словам руководителя Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Кирилла Буданова, вероятно, враг продолжит наносить удары по энергетике нашей страны.
Тем временем в Воздушных силах объяснили "затишье" между массированными обстрелами врага.
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