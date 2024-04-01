ua en ru
Пн, 01 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В марте ПВО Сухопутных войск уничтожила более 300 дронов. Павлюк поделился результатами

Понедельник 01 апреля 2024 12:42
UA EN RU
В марте ПВО Сухопутных войск уничтожила более 300 дронов. Павлюк поделился результатами Фото: в марте ПВО Сухопутных войск уничтожила более 300 дронов (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В течение марта противовоздушная оборона Сухопутных войск уничтожила 326 средств воздушной разведки и нападения россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал командующего Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Павлюка.

Среди уничтоженных дронов:

  • БпЛА "Shahed-131/136" - 151 ед;
  • БпЛА "Zala" - 45 ед;
  • БпЛА "Supercam" - 13 ед;
  • БпЛА "Ланцет" - 92 ед;
  • БпЛА "Орлан-10" - 21 ед;
  • БпЛА неопределенного типа - 4 ед.

В марте ПВО Сухопутных войск уничтожила более 300 дронов. Павлюк поделился результатами

Фото: в марте ПВО Сухопутных войск уничтожило более 300 дронов (t.me/Pavliuk_KSV)

"В условиях интенсивных боевых действий подразделения Сухопутных войск продолжают приземлять также значительное количество тактических БпЛА противника, в частности FPV-дронов, с использованием различных средств радиоэлектронной борьбы", - добавил Павлюк.

Массированные обстрелы России

В последнее время Россия усилила массированные обстрелы по территории Украины. Чаще всего враг поражает объекты топливно-энергетического сектора или другую критическую инфраструктуру.

По словам руководителя Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Кирилла Буданова, вероятно, враг продолжит наносить удары по энергетике нашей страны.

Тем временем в Воздушных силах объяснили "затишье" между массированными обстрелами врага.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация ПВО Война в Украине
NEWS
Более 700 оккупантов и 32 артсистемы. Генштаб обновил потери РФ в Украине
Более 700 оккупантов и 32 артсистемы. Генштаб обновил потери РФ в Украине
DAILY
Ярослав Юрчишин: Нет гарантии, что информация в Telegram не выдается спецслужбам РФ
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Ярослав Юрчишин: Нет гарантии, что информация в Telegram не выдается спецслужбам РФ