В марте ПВО Сухопутных войск уничтожила более 300 дронов. Павлюк поделился результатами

В течение марта противовоздушная оборона Сухопутных войск уничтожила 326 средств воздушной разведки и нападения россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал командующего Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Павлюка.

Среди уничтоженных дронов:

БпЛА "Shahed-131/136" - 151 ед;

БпЛА "Zala" - 45 ед;

БпЛА "Supercam" - 13 ед;

БпЛА "Ланцет" - 92 ед;

БпЛА "Орлан-10" - 21 ед;

БпЛА неопределенного типа - 4 ед.

Фото: в марте ПВО Сухопутных войск уничтожило более 300 дронов (t.me/Pavliuk_KSV)

"В условиях интенсивных боевых действий подразделения Сухопутных войск продолжают приземлять также значительное количество тактических БпЛА противника, в частности FPV-дронов, с использованием различных средств радиоэлектронной борьбы", - добавил Павлюк.

Массированные обстрелы России

В последнее время Россия усилила массированные обстрелы по территории Украины. Чаще всего враг поражает объекты топливно-энергетического сектора или другую критическую инфраструктуру.

По словам руководителя Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Кирилла Буданова, вероятно, враг продолжит наносить удары по энергетике нашей страны.

Тем временем в Воздушных силах объяснили "затишье" между массированными обстрелами врага.