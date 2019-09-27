Экс-нардепу Березкину сообщили о подозрении

В пятницу, 27 сентября, прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) сообщили о подозрении в коррупционных преступлениях экс-нардепу Станиславу Березкину из-за его вероятной причастности к хищению 20 млн долларов из Ощадбанка. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу САП.

Сообщается, что досудебое расследование собрало доказательства, которые дают основания полагать, что экс-нардеп Березкин, как бенефициар группы компаний "Креатив", в конце 2013 - начале 2014 года завладел средствами государственного Ощадбанка в размере 20 млн долларов. Он привлек к этой схеме сотрудников финучреждения.

"Завладения средствами осуществлено по предварительному сговору группой лиц под видом выдачи кредита, хотя достаточного обеспечения для его получения в банк предоставлено не было", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что после получения кредита деньги были перечислены на один из офшорных счетов группы "Креатив" и затем легализированы.

"В дальнейшем за эти деньги были приобретены активы в Одессе и на Черноморском побережье, после чего их корпоративные права были переданы детям экс-нардепа", - говорится в сообщении.

Напомним, в октябре прошлого года по этому делу задержали 10 человек, в том числе и сына экс-нардепа Березкина Максима и заместителя главы правления Ощадбанка Ирину Земцову. Позже суд отпустил всех их под залог.

В ноябре Верховная рада не поддержала снятие неприкосновенности с Березкина для привлечения его к уголовной ответственности. За проголосовали 160 нардепов при 226 необходимых.

Также в июле РБК-Украина сообщало, что генеральный прокурор Юрий Луценко необоснованно изменил подследственность дела о хищении 20 млн долларов из Ощадбанка. В НАБУ и САП заявили, что такие действия генпрокурора прямо нарушают требования Уголовно-процессуального кодекса.