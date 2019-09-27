Екс-нардепу Берьозкіну повідомили про підозру

У п'ятницю, 27 вересня, прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) повідомили про підозру у корупційних злочинах екс-нардепу Станіславу Березкіну через його ймовірну причетність до розкрадання 20 млн доларів з Ощадбанку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу САП.

Повідомляється, що досудебое розслідування зібрало докази, які дають підстави вважати, що екс-нардеп Березкін, як бенефіціар групи компаній "Креатив", в кінці 2013 - початку 2014 року заволодів коштами державного Ощадбанку в розмірі 20 млн доларів. Він залучив до цієї схеми співробітників фінустанови.

"Заволодіння коштами здійснене за попередньою змовою групою осіб під виглядом видачі кредиту, хоча достатнього забезпечення для його отримання в банк надано не було", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що після отримання кредиту гроші були перераховані на один з офшорних рахунків групи "Креатив" і потім легалізовані.

"У подальшому за ці гроші були придбані активи в Одесі і на Чорноморському узбережжі, після чого їх корпоративні права були передані дітям екс-нардепа", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в жовтні минулого року у цій справі затримали 10 осіб, в тому числі і сина екс-нардепа Максима Березкіна та заступника голови правління Ощадбанку Ірину Земцову. Пізніше суд відпустив усіх їх під заставу.

У листопаді Верховна рада не підтримала зняття недоторканності з Березкіна для притягнення його до кримінальної відповідальності. За проголосували 160 депутатів при 226 необхідних.

Також у липні РБК-Україна повідомляло, що генеральний прокурор Юрій Луценко необґрунтовано змінив підслідність справи про розкрадання 20 млн доларів з Ощадбанку. У НАБУ і САП заявили, що такі дії генпрокурора прямо порушують вимоги Кримінально-процесуального кодексу.