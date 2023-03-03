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Бережуть ракети. Данілов пояснив, чому РФ не завдала удару на річницю вторгнення

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Київ, П'ятниця 03 березня 2023 08:40
Бережуть ракети. Данілов пояснив, чому РФ не завдала удару на річницю вторгнення Фото: секретар РНБО Олексій Данілов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ростислав Шаправський, Марія Кучерявець

Відсутність масованого обстрілу на річницю повномасштабного вторгнення свідчить про те, що у росіян залишилося й не так багато високоточних ракет. Вони бережуть їх.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов.

"Спроможності, які були у Росії ще на 24 лютого 2022 року, і спроможності зараз, що стосуються можливості нанесення масованих ударів, вже зовсім інші. Ми неодноразово говорили, що у Росії лишається не так багато високоточних ракет, якими вони раніше вбивали наших дітей, жінок, цивільне населення. Вони бережуть ракети", - розповів Данілов.

Він наголосив, тепер, вже є розуміння, що жодні дії ворога щодо прив'язки до певних дат абсолютно не впливають на нашу обороноздатність та міцність.

"Вони відмовилися від обстрілів саме 24 лютого. Але це ж не значить, що вони відмовились від війни. Вони її ведуть, кожного дня здійснюють терористичні напади на наші міста - на Харків, Херсон та багато інших міст, які знаходяться на території Донецької та Луганської областей. Ракети долітають до Хмельницького та інших наших міст", - зауважив Данілов.

Нагадаємо, як вважають у Повітряних силах ЗСУ, росіяни не завдали масованого удару на річницю війни оскільки, ймовірно не могли собі цього дозволити. Адже атаки ворога залежать від кількості підготовлених ракет.

Додамо, раніше українців попереджали, що російські війська готуються до масованого ракетного удару на 23-24 лютого на річницю повномасштабного вторгнення, але цього не сталося.

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