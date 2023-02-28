"Не можуть собі дозволити". Ігнат відповів, чому не було масованого удару 24 лютого

Російські війська не завдали масованого ракетного удару по Україні на річницю вторгнення, оскільки, ймовірно не могла собі цього дозволити. Адже атаки ворога залежать від кількості підготовлених ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону

"Питання в тому, що вони можуть собі дозволити в даний період випустити по Україні", - сказав Ігнат у відповідь на запитання, чому 24 лютого не було масованої ракетної атаки РФ по Україні.

Він зазначив, що Росія має багато кораблів-носіїв крилатих ракет у Чорному морі, а їхній сумарний залп становить понад 40 ракет.

"Жодного разу така кількість "Калібрів" не вилітала з кораблів у Чорному морі. Мова про 10-15 плюс-мінус цих "Калібрів". Більшість ракет летіло з носіїв повітряного базування, з Ту-95. Тому зміна застосування і ракет і "Шахедів", мабуть, пов'язана з їх наявністю та з тим, що вони можуть собі дозволити на цей час. У цьому і полягає вся їхня "тактика" і "стратегія", - пояснив Ігнат.

Нагадаємо, раніше українців попереджали, що російські війська готуються до ракетного удару на 23-24 лютого на річницю повномасштабного вторгнення, але цього не сталося.

При цьому наразі ворожа армія нарощує присутність корабельного угрупування в Чорному морі та посилює розвідку. Тому військові попереджають про високу ймовірність ракетної атаки.

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