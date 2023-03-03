Берегут ракеты. Данилов объяснил, почему РФ не нанесла удара на годовщину вторжения

Отсутствие массированного обстрела на годовщину полномасштабного вторжения свидетельствует о том, что у россиян осталось не так много высокоточных ракет. Они берегут их.

Об этом в интервью РБК-Украина сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.

"Возможности, которые были у России еще на 24 февраля 2022 года, и возможности сейчас, касающиеся нанесения массированных ударов, уже совсем другие. Мы не раз говорили, что у России остается не так много высокоточных ракет, которыми они раньше убивали наших детей, женщин, гражданское население. Они берегут ракеты", - рассказал Данилов.

Он отметил, что теперь уже есть понимание, что никакие действия врага касательно привязки к определенным датам абсолютно не влияют на нашу обороноспособность и прочность.

"Они отказались от обстрелов именно 24 февраля. Но это же не значит, что они отказались от войны. Они ее ведут, каждый день совершают террористические нападения на наши города - Харьков, Херсон и многие другие города, которые находятся на территории Донецкой и Луганской областей. Ракеты долетают до Хмельницкого и других наших городов", - заметил Данилов.

Напомним, как считают в Воздушных силах ВСУ, россияне не нанесли массированного удара на годовщину войны, поскольку, вероятно, не могли себе этого позволить. Ведь атаки врага зависят от количества подготовленных ракет.

Добавим, ранее украинцев предупреждали, что российские войска готовятся к массированному ракетному удару на 23-24 февраля на годовщину полномасштабного вторжения, но этого не произошло.

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