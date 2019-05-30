Березенко возглавит штаб "Европейской солидарности"

Штаб партии Петра Порошенко "Европейская солидарность" на выборах в Раду возглавит нардеп Сергей Березенко. Об этом он сообщил в комментарии РБК-Украина.

Березенко отметил, что возглавит штаб "ЕС". В то же время на вопрос, намерен ли он баллотироваться по партийному списку в Раду следующего созыва, Березенко заявил, что не будет баллотироваться по списку "Европейской солидарности", а также еще не определился, будет ли вообще баллотироваться в парламент. Отметим, ранее в СМИ появилась информация о планах Березенко идти на выборы по списку партии Порошенко.

Напомним, ранее в окружении Порошенко РБК-Украина пояснили, что в первую пятерку его партии, кроме него самого, войдут новые люди. В то же время ожидается, что в список войдет нынешний спикер парламента Андрей Парубий.

Кроме того, источники сообщали, что Порошенко вообще может отказаться от депутатского мандата. Отметим, из майского соцопроса группы "Рейтинг" следует, что за его партию готовы проголосовать 9% респондентов из числа определившихся.