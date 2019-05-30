Березенко очолить штаб "Європейської солідарності"

Штаб партії Петра Порошенка "Європейська солідарність" на виборах до Ради очолить нардеп Сергій Березенко. Про це він повідомив в коментарі РБК-Україна.

Березенко зазначив, що очолить штаб "ЄС". У той же час на питання, чи має намір він балотуватися за партійним списком до Ради наступного скликання, Березенко заявив, що не балотуватиметься за списком "Європейської солідарності", а також ще не визначився, чи взагалі балотуватися в парламент. Відзначимо, раніше в ЗМІ з'явилася інформація про плани Березенка йти на вибори за списком партії Порошенка.

Нагадаємо, раніше в оточенні Порошенка РБК-Україна пояснили, що до першої п'ятірки його партії, крім нього самого, увійдуть нові люди. У той же час очікується, що до списку увійде нинішній спікер парламенту Андрій Парубій.

Крім того, джерела повідомляли, що Порошенко взагалі може відмовитися від депутатського мандата. Зазначимо, з травневого соцопитування групи "Рейтинг" випливає, що за його партію готові проголосувати 9% респондентів з числа тих, хто визначився.