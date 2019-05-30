ru
ua

Березенко очолить штаб "Європейської солідарності"


При цьому Березенко заперечує, що буде балотуватися за партійним списком

Штаб партії Петра Порошенка "Європейська солідарність" на виборах до Ради очолить нардеп Сергій Березенко. Про це він повідомив в коментарі РБК-Україна.

Березенко зазначив, що очолить штаб "ЄС". У той же час на питання, чи має намір він балотуватися за партійним списком до Ради наступного скликання, Березенко заявив, що не балотуватиметься за списком "Європейської солідарності", а також ще не визначився, чи взагалі балотуватися в парламент. Відзначимо, раніше в ЗМІ з'явилася інформація про плани Березенка йти на вибори за списком партії Порошенка.

Нагадаємо, раніше в оточенні Порошенка РБК-Україна пояснили, що до першої п'ятірки його партії, крім нього самого, увійдуть нові люди. У той же час очікується, що до списку увійде нинішній спікер парламенту Андрій Парубій.

Крім того, джерела повідомляли, що Порошенко взагалі може відмовитися від депутатського мандата. Зазначимо, з травневого соцопитування групи "Рейтинг" випливає, що за його партію готові проголосувати 9% респондентів з числа тих, хто визначився.

Зеленський наполягає на вибори за відкритими списками Зеленський повернув Саакашвілі громадянство
Читати всі новини