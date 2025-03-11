Березень б'є температурні рекорди. Нові денні максимуми - в 11 містах України (карта)

В Українському гідрометеорологічному центрі розповіли про низку нових температурних рекордів. Їх зафіксували у Києві та ще 10 містах України.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу УкрГМЦ у Facebook.
Згідно з інформацією Укргідрометцентру, нові температурні рекорди було встановлено у різних регіонах України впродовж понеділка, 10 березня 2025 року.
Виходячи з оприлюдненої УкрГМЦ карти, денні температурні максимуми було встановлено в 11 містах:
У Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського підтвердили, що 10 березня у столиці був зафіксований рекорд максимальної температури повітря для цієї дати (згідно з даними об'єднаної гідрометеорологічної станції "Київ").
"Температура повітря після полудня досягла 17,8°C, що на 0,9°C вище ніж у 1914 році", - уточнили експерти.
Нагадаємо, дещо раніше рятувальники попередили туристів про шторм у горах і сказали, куди ходити не варто.
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