Березень б'є температурні рекорди. Нові денні максимуми - в 11 містах України (карта)

В яких містах України зафіксували температурні рекорди

Згідно з інформацією Укргідрометцентру, нові температурні рекорди було встановлено у різних регіонах України впродовж понеділка, 10 березня 2025 року.

Виходячи з оприлюдненої УкрГМЦ карти, денні температурні максимуми було встановлено в 11 містах:

у Чернівцях - 20,5°C;

в Івано-Франківську - 20,4°C;

у Тернополі - 19,2°C;

у Львові - 19,1°C;

у Луцьку - 18,8°C;

у Рівному - 18,4°C;

у Києві - 17,8°C;

у Вінниці - 17,4°C;

у Хмельницькому - 17,0°C;

у Житомирі - 17,0°C;

у Чернігові - 17,0°C.

Температурні рекорди в Україні впродовж 10 березня (карта: facebook.com/UkrHMC)

У Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського підтвердили, що 10 березня у столиці був зафіксований рекорд максимальної температури повітря для цієї дати (згідно з даними об'єднаної гідрометеорологічної станції "Київ").

"Температура повітря після полудня досягла 17,8°C, що на 0,9°C вище ніж у 1914 році", - уточнили експерти.

Температурний рекорд у Києві (скриншот: facebook.com/CGO.Official)