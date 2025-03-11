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Березень б'є температурні рекорди. Нові денні максимуми - в 11 містах України (карта)

У Києві та ще 10 містах України зафіксували температурні рекорди (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

В Українському гідрометеорологічному центрі розповіли про низку нових температурних рекордів. Їх зафіксували у Києві та ще 10 містах України.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу УкрГМЦ у Facebook.

В яких містах України зафіксували температурні рекорди

Згідно з інформацією Укргідрометцентру, нові температурні рекорди було встановлено у різних регіонах України впродовж понеділка, 10 березня 2025 року.

Виходячи з оприлюдненої УкрГМЦ карти, денні температурні максимуми було встановлено в 11 містах:

  • у Чернівцях - 20,5°C;
  • в Івано-Франківську - 20,4°C;
  • у Тернополі - 19,2°C;
  • у Львові - 19,1°C;
  • у Луцьку - 18,8°C;
  • у Рівному - 18,4°C;
  • у Києві - 17,8°C;
  • у Вінниці - 17,4°C;
  • у Хмельницькому - 17,0°C;
  • у Житомирі - 17,0°C;
  • у Чернігові - 17,0°C.

Температурні рекорди в Україні впродовж 10 березня (карта: facebook.com/UkrHMC)

У Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського підтвердили, що 10 березня у столиці був зафіксований рекорд максимальної температури повітря для цієї дати (згідно з даними об'єднаної гідрометеорологічної станції "Київ").

"Температура повітря після полудня досягла 17,8°C, що на 0,9°C вище ніж у 1914 році", - уточнили експерти.

Температурний рекорд у Києві (скриншот: facebook.com/CGO.Official)

Нагадаємо, дещо раніше рятувальники попередили туристів про шторм у горах і сказали, куди ходити не варто.

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